Financie Token מחיר היום

מחיר Financie Token (FNCT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 78.73% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FNCT ל USD הוא $ 0 לכל FNCT.

Financie Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,362,127, עם היצע במחזור של 4.16B FNCT. ב‑24 השעות האחרונות, FNCT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00647955, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FNCT נע ב +36.82% בשעה האחרונה ו +125.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.69K.

Financie Token (FNCT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M נפח (24 שעות) $ 5.69K$ 5.69K $ 5.69K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.55M$ 6.55M $ 6.55M אספקת מחזור 4.16B 4.16B 4.16B אספקה כוללת 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Financie Token הוא $ 1.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.69K. ההיצע במחזור של FNCT הוא 4.16B, עם היצע כולל של 20000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.55M.