Filter AI (FILTER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01982137$ 0.01982137 $ 0.01982137 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00042076$ 0.00042076 $ 0.00042076 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -1.29% שינוי מחיר (7D) -1.29%

Filter AI (FILTER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00065333. במהלך 24 השעות האחרונות, FILTER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FILTERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01982137, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00042076.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FILTER השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Filter AI (FILTER) מידע שוק

שווי שוק $ 50.31K$ 50.31K $ 50.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 50.31K$ 50.31K $ 50.31K אספקת מחזור 77.00M 77.00M 77.00M אספקה כוללת 77,000,000.0 77,000,000.0 77,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Filter AI הוא $ 50.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FILTER הוא 77.00M, עם היצע כולל של 77000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.31K.