Filter AI סֵמֶל

Filter AI מחיר (FILTER)

לא רשום

1 FILTER ל USDמחיר חי:

$0.00065333
$0.00065333$0.00065333
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Filter AI (FILTER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:24:15 (UTC+8)

Filter AI (FILTER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01982137
$ 0.01982137$ 0.01982137

$ 0.00042076
$ 0.00042076$ 0.00042076

--

--

-1.29%

-1.29%

Filter AI (FILTER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00065333. במהלך 24 השעות האחרונות, FILTER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FILTERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01982137, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00042076.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FILTER השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Filter AI (FILTER) מידע שוק

$ 50.31K
$ 50.31K$ 50.31K

--
----

$ 50.31K
$ 50.31K$ 50.31K

77.00M
77.00M 77.00M

77,000,000.0
77,000,000.0 77,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Filter AI הוא $ 50.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FILTER הוא 77.00M, עם היצע כולל של 77000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.31K.

Filter AI (FILTER) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Filter AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFilter AI ל USDהיה . $ -0.0001887912.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFilter AI ל USDהיה $ +0.0001203207.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Filter AIל USDהיה $ -0.0002259702426249771.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0001887912-28.89%
60 ימים$ +0.0001203207+18.42%
90 ימים$ -0.0002259702426249771-25.69%

מה זהFilter AI (FILTER)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Filter AI (FILTER) משאב

האתר הרשמי

Filter AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Filter AI (FILTER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Filter AI (FILTER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Filter AI.

בדוק את Filter AI תחזית המחיר עכשיו‏!

FILTER למטבעות מקומיים

Filter AI (FILTER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Filter AI (FILTER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FILTER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Filter AI (FILTER)

כמה שווה Filter AI (FILTER) היום?
החי FILTERהמחיר ב USD הוא 0.00065333 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FILTER ל USD?
המחיר הנוכחי של FILTER ל USD הוא $ 0.00065333. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Filter AI?
שווי השוק של FILTER הוא $ 50.31K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FILTER?
ההיצע במחזור של FILTER הוא 77.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FILTER?
‏‏FILTER השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01982137 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FILTER?
FILTER ‏‏רשם מחירATL של 0.00042076 USD.
מהו נפח המסחר של FILTER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FILTER הוא -- USD.
האם FILTER יעלה השנה?
FILTER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FILTER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.