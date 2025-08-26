עוד על FERRET

FERRET מידע על מחיר

FERRET אתר רשמי

FERRET טוקניומיקה

FERRET תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Ferret AI סֵמֶל

Ferret AI מחיר (FERRET)

לא רשום

1 FERRET ל USDמחיר חי:

--
----
-4.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Ferret AI (FERRET) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:02:38 (UTC+8)

Ferret AI (FERRET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00332326
$ 0.00332326$ 0.00332326

$ 0
$ 0$ 0

-0.13%

-4.42%

-3.95%

-3.95%

Ferret AI (FERRET) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FERRET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FERRETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00332326, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FERRET השתנה ב -0.13% במהלך השעה האחרונה, -4.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ferret AI (FERRET) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 59.81K
$ 59.81K$ 59.81K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ferret AI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FERRET הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.81K.

Ferret AI (FERRET) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ferret AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFerret AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFerret AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ferret AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.42%
30 ימים$ 0+44.60%
60 ימים$ 0+109.14%
90 ימים$ 0--

מה זהFerret AI (FERRET)

Ferret AI researchers quietly revealed ‘Ferret’. Ferret is a new open-source multimodal LLM that can use regions of images for queries.With this, and the recent rumors of an upgraded version of Siri at WWDC.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Ferret AI (FERRET) משאב

האתר הרשמי

Ferret AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ferret AI (FERRET) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ferret AI (FERRET) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ferret AI.

בדוק את Ferret AI תחזית המחיר עכשיו‏!

FERRET למטבעות מקומיים

Ferret AI (FERRET) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ferret AI (FERRET) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FERRET הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ferret AI (FERRET)

כמה שווה Ferret AI (FERRET) היום?
החי FERRETהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FERRET ל USD?
המחיר הנוכחי של FERRET ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ferret AI?
שווי השוק של FERRET הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FERRET?
ההיצע במחזור של FERRET הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FERRET?
‏‏FERRET השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00332326 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FERRET?
FERRET ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FERRET?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FERRET הוא -- USD.
האם FERRET יעלה השנה?
FERRET ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FERRET תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:02:38 (UTC+8)

Ferret AI (FERRET) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.