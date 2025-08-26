FELLA (FELLA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0041848 24 שעות נמוך $ 0.00448777 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.01669331 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00135302 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -5.84% שינוי מחיר (7D) -1.30%

FELLA (FELLA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00418518. במהלך 24 השעות האחרונות, FELLA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0041848 לבין שיא של $ 0.00448777, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FELLAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01669331, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00135302.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FELLA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FELLA (FELLA) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 418.52K אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של FELLA הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FELLA הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 418.52K.