גלה תובנות מרכזיות לגבי Felix the lazer cat ($PEOW), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Felix the lazer cat ($PEOW) מידע

PEOW is a community token centered around the iconic character Felix, a cat known for understanding laser technology. Its goal is to foster a community-driven meme while also contributing to charitable causes. PEOW aims to become a prominent ambassador for cryptocurrencies in the philanthropic sector by leveraging the power of memes.

https://www.peow.meme/

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Felix the lazer cat ($PEOW), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
ההיצע הכולל:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
אספקה במחזור:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 56.83K
$ 56.83K$ 56.83K
שיא כל הזמנים:
$ 0.0055291
$ 0.0055291$ 0.0055291
שפל כל הזמנים:
$ 0
$ 0$ 0
מחיר נוכחי:
$ 0
$ 0$ 0

Felix the lazer cat ($PEOW) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Felix the lazer cat ($PEOW) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של $PEOW אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות $PEOWהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את $PEOWטוקניומיקה, חקרו את$PEOWהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

$PEOW חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן $PEOW עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו $PEOW משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.