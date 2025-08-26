עוד על FELICETTE

FELICETTE מידע על מחיר

FELICETTE אתר רשמי

FELICETTE טוקניומיקה

FELICETTE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Felicette the Space Cat סֵמֶל

Felicette the Space Cat מחיר (FELICETTE)

לא רשום

1 FELICETTE ל USDמחיר חי:

--
----
-7.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Felicette the Space Cat (FELICETTE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:23:52 (UTC+8)

Felicette the Space Cat (FELICETTE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00185156
$ 0.00185156$ 0.00185156

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-7.95%

+0.84%

+0.84%

Felicette the Space Cat (FELICETTE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FELICETTE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FELICETTEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00185156, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FELICETTE השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -7.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Felicette the Space Cat (FELICETTE) מידע שוק

$ 14.98K
$ 14.98K$ 14.98K

--
----

$ 14.98K
$ 14.98K$ 14.98K

688.63M
688.63M 688.63M

688,627,528.3
688,627,528.3 688,627,528.3

שווי השוק הנוכחי של Felicette the Space Cat הוא $ 14.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FELICETTE הוא 688.63M, עם היצע כולל של 688627528.3. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.98K.

Felicette the Space Cat (FELICETTE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Felicette the Space Catל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFelicette the Space Cat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFelicette the Space Cat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Felicette the Space Catל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.95%
30 ימים$ 0-12.45%
60 ימים$ 0-9.99%
90 ימים$ 0--

מה זהFelicette the Space Cat (FELICETTE)

Felicette the Cat (FELICEETE) is a community-driven meme token inspired by the legendary Felicette, the first cat to venture into space. Born from enthusiasm but momentarily setback by its original developer's exit, Felicette's journey mirrors its namesake's pioneering spirit. The community's takeover transformed a challenging situation into a monumental success, catapulting the token from a mere $1,800 to a dazzling $1.2 million peak. This remarkable recovery and growth underscore Felicette's essence: resilience, unity, and the boundless potential of collective action. More than just a meme token, Felicette embodies the decentralized, grassroots dynamism that fuels the crypto world, showcasing the incredible outcomes possible when a community rallies behind a shared vision. Felicette the Cat stands as a symbol of innovation and community strength, continuing to explore new frontiers in the meme token ecosystem with transparency and engagement. Join us in the ongoing journey of Felicette, a token with a story as unique and inspiring as the spacefaring feline herself.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Felicette the Space Cat (FELICETTE) משאב

האתר הרשמי

Felicette the Space Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Felicette the Space Cat (FELICETTE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Felicette the Space Cat (FELICETTE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Felicette the Space Cat.

בדוק את Felicette the Space Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

FELICETTE למטבעות מקומיים

Felicette the Space Cat (FELICETTE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Felicette the Space Cat (FELICETTE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FELICETTE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Felicette the Space Cat (FELICETTE)

כמה שווה Felicette the Space Cat (FELICETTE) היום?
החי FELICETTEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FELICETTE ל USD?
המחיר הנוכחי של FELICETTE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Felicette the Space Cat?
שווי השוק של FELICETTE הוא $ 14.98K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FELICETTE?
ההיצע במחזור של FELICETTE הוא 688.63M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FELICETTE?
‏‏FELICETTE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00185156 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FELICETTE?
FELICETTE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FELICETTE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FELICETTE הוא -- USD.
האם FELICETTE יעלה השנה?
FELICETTE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FELICETTE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:23:52 (UTC+8)

Felicette the Space Cat (FELICETTE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.