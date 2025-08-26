Felicette the Space Cat (FELICETTE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00185156$ 0.00185156 $ 0.00185156 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) -7.95% שינוי מחיר (7D) +0.84% שינוי מחיר (7D) +0.84%

Felicette the Space Cat (FELICETTE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FELICETTE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FELICETTEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00185156, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FELICETTE השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -7.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Felicette the Space Cat (FELICETTE) מידע שוק

שווי שוק $ 14.98K$ 14.98K $ 14.98K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.98K$ 14.98K $ 14.98K אספקת מחזור 688.63M 688.63M 688.63M אספקה כוללת 688,627,528.3 688,627,528.3 688,627,528.3

שווי השוק הנוכחי של Felicette the Space Cat הוא $ 14.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FELICETTE הוא 688.63M, עם היצע כולל של 688627528.3. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.98K.