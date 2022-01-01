Feisty Doge NFT (NFD) טוקנומיקה

Feisty Doge NFT (NFD) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Feisty Doge NFT (NFD), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

Feisty Doge NFT (NFD) מידע

Feisty Doge NFT is a fractionalized piece from the original Doge NFT auction on Zora using Fractionalized.art

אתר רשמי:
https://fractional.art/vaults/0xDFDb7f72c1F195C5951a234e8DB9806EB0635346

Feisty Doge NFT (NFD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Feisty Doge NFT (NFD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 11.31M
$ 11.31M
ההיצע הכולל:
$ 100.01B
$ 100.01B
אספקה במחזור:
$ 56.04B
$ 56.04B
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 20.19M
$ 20.19M
שיא כל הזמנים:
$ 0.00103774
$ 0.00103774
שפל כל הזמנים:
$ 0.0
$ 0.0
מחיר נוכחי:
$ 0.00020232
$ 0.00020232

Feisty Doge NFT (NFD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Feisty Doge NFT (NFD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של NFD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות NFDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את NFDטוקניומיקה, חקרו אתNFDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

NFD חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן NFD עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NFD משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.