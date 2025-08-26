עוד על NFD

Feisty Doge NFT סֵמֶל

Feisty Doge NFT מחיר (NFD)

לא רשום

1 NFD ל USDמחיר חי:

$0.00019632
$0.00019632$0.00019632
-18.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Feisty Doge NFT (NFD) טבלת מחירים חיה
Feisty Doge NFT (NFD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00103774
$ 0.00103774$ 0.00103774

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

-0.08%

-18.21%

+3.27%

+3.27%

Feisty Doge NFT (NFD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NFD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NFDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00103774, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NFD השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -18.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Feisty Doge NFT (NFD) מידע שוק

$ 11.00M
$ 11.00M$ 11.00M

--
----

$ 19.63M
$ 19.63M$ 19.63M

56.04B
56.04B 56.04B

100,013,673,040.3348
100,013,673,040.3348 100,013,673,040.3348

שווי השוק הנוכחי של Feisty Doge NFT הוא $ 11.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NFD הוא 56.04B, עם היצע כולל של 100013673040.3348. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.63M.

Feisty Doge NFT (NFD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Feisty Doge NFTל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFeisty Doge NFT ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFeisty Doge NFT ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Feisty Doge NFTל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-18.21%
30 ימים$ 0+19.74%
60 ימים$ 0+144.23%
90 ימים$ 0--

מה זהFeisty Doge NFT (NFD)

Feisty Doge NFT is a fractionalized piece from the original Doge NFT auction on Zora using Fractionalized.art

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Feisty Doge NFT (NFD) משאב

האתר הרשמי

Feisty Doge NFTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Feisty Doge NFT (NFD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Feisty Doge NFT (NFD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Feisty Doge NFT.

בדוק את Feisty Doge NFT תחזית המחיר עכשיו‏!

NFD למטבעות מקומיים

Feisty Doge NFT (NFD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Feisty Doge NFT (NFD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NFD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Feisty Doge NFT (NFD)

כמה שווה Feisty Doge NFT (NFD) היום?
החי NFDהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NFD ל USD?
המחיר הנוכחי של NFD ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Feisty Doge NFT?
שווי השוק של NFD הוא $ 11.00M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NFD?
ההיצע במחזור של NFD הוא 56.04B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NFD?
‏‏NFD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00103774 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NFD?
NFD ‏‏רשם מחירATL של 0.0 USD.
מהו נפח המסחר של NFD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NFD הוא -- USD.
האם NFD יעלה השנה?
NFD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NFD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
