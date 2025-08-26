feetcoin (FEETCOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00329568 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.88% שינוי מחיר (1D) -9.92% שינוי מחיר (7D) +3.01%

feetcoin (FEETCOIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FEETCOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FEETCOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00329568, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FEETCOIN השתנה ב -0.88% במהלך השעה האחרונה, -9.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

feetcoin (FEETCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 218.60K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 218.60K אספקת מחזור 999.80M אספקה כוללת 999,804,054.924127

שווי השוק הנוכחי של feetcoin הוא $ 218.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FEETCOIN הוא 999.80M, עם היצע כולל של 999804054.924127. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 218.60K.