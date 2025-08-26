Feeder Finance (FEED) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.552431 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.72% שינוי מחיר (7D) -2.45%

Feeder Finance (FEED) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FEED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FEEDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.552431, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FEED השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Feeder Finance (FEED) מידע שוק

שווי שוק $ 36.02K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.02K אספקת מחזור 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Feeder Finance הוא $ 36.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FEED הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.02K.