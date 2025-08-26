עוד על FEED

Feeder Finance סֵמֶל

Feeder Finance מחיר (FEED)

לא רשום

1 FEED ל USDמחיר חי:

$0.00036023
-1.70%1D
mexc
USD
Feeder Finance (FEED) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:23:44 (UTC+8)

Feeder Finance (FEED) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0
$ 0.552431
$ 0
--

-1.72%

-2.45%

-2.45%

Feeder Finance (FEED) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FEED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FEEDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.552431, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FEED השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Feeder Finance (FEED) מידע שוק

$ 36.02K
--
$ 36.02K
100.00M
100,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Feeder Finance הוא $ 36.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FEED הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.02K.

Feeder Finance (FEED) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Feeder Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFeeder Finance ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFeeder Finance ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Feeder Financeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.72%
30 ימים$ 0+2.72%
60 ימים$ 0+27.30%
90 ימים$ 0--

מה זהFeeder Finance (FEED)

- Feeder.finance aims to provide passive and diversified yield aggregation solutions for DeFi investors. - Our model makes assumptions and runs on the two principles that should be clear to anyone with a finance or economics background: 1) The Efficient Market Hypothesis, and 2) Random Walk Hypothesis - Our product will focus on a so-called vault of vaults or vaults of pools solution that rebalanced regularly based on simple but powerful formulas that will be made public prior to the launch — Feeder.finance does not aim to reinvent the wheel, simply create a simple and useful product for passively-minded investors for the long-term. - We adopt the concept of real-world “Feeder Funds” (also known as “fund of funds”) and apply it to DeFi to not compete, but to support, the best capital allocators (Vaults, Liquidity Pools, and perhaps more…) in crypto Please refer to our medium for more: https://medium.com/feeder-finance/introducing-feeder-finance-defi-aggregator-for-diversified-yield-generation-aba8d953ab31

Feeder Finance (FEED) משאב

האתר הרשמי

Feeder Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Feeder Finance (FEED) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Feeder Finance (FEED) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Feeder Finance.

בדוק את Feeder Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

FEED למטבעות מקומיים

Feeder Finance (FEED) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Feeder Finance (FEED) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FEED הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Feeder Finance (FEED)

כמה שווה Feeder Finance (FEED) היום?
החי FEEDהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FEED ל USD?
המחיר הנוכחי של FEED ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Feeder Finance?
שווי השוק של FEED הוא $ 36.02K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FEED?
ההיצע במחזור של FEED הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FEED?
‏‏FEED השיג מחיר שיא (ATH) של 0.552431 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FEED?
FEED ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FEED?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FEED הוא -- USD.
האם FEED יעלה השנה?
FEED ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FEED תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
