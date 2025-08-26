Feeder Finance מחיר (FEED)
Feeder Finance (FEED) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FEED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FEEDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.552431, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FEED השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Feeder Finance הוא $ 36.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FEED הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.02K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Feeder Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFeeder Finance ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFeeder Finance ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Feeder Financeל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-1.72%
|30 ימים
|$ 0
|+2.72%
|60 ימים
|$ 0
|+27.30%
|90 ימים
|$ 0
|--
- Feeder.finance aims to provide passive and diversified yield aggregation solutions for DeFi investors. - Our model makes assumptions and runs on the two principles that should be clear to anyone with a finance or economics background: 1) The Efficient Market Hypothesis, and 2) Random Walk Hypothesis - Our product will focus on a so-called vault of vaults or vaults of pools solution that rebalanced regularly based on simple but powerful formulas that will be made public prior to the launch — Feeder.finance does not aim to reinvent the wheel, simply create a simple and useful product for passively-minded investors for the long-term. - We adopt the concept of real-world “Feeder Funds” (also known as “fund of funds”) and apply it to DeFi to not compete, but to support, the best capital allocators (Vaults, Liquidity Pools, and perhaps more…) in crypto Please refer to our medium for more: https://medium.com/feeder-finance/introducing-feeder-finance-defi-aggregator-for-diversified-yield-generation-aba8d953ab31
