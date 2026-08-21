Feed The People מחיר היום

מחיר Feed The People (FTP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FTP ל USD הוא $ 0 לכל FTP.

Feed The People כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 79,646, עם היצע במחזור של 999.78M FTP. ב‑24 השעות האחרונות, FTP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01172217, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FTP נע ב +0.51% בשעה האחרונה ו +21.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Feed The People (FTP) מידע שוק

שווי שוק $ 79.65K$ 79.65K $ 79.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 79.65K$ 79.65K $ 79.65K אספקת מחזור 999.78M 999.78M 999.78M אספקה כוללת 999,780,678.24676 999,780,678.24676 999,780,678.24676

שווי השוק הנוכחי של Feed The People הוא $ 79.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FTP הוא 999.78M, עם היצע כולל של 999780678.24676. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 79.65K.