FEDJA CAT (FEDJA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00116875$ 0.00116875 $ 0.00116875 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +2.97% שינוי מחיר (7D) +2.97%

FEDJA CAT (FEDJA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FEDJA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FEDJAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00116875, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FEDJA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FEDJA CAT (FEDJA) מידע שוק

שווי שוק $ 3.17K$ 3.17K $ 3.17K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.17K$ 3.17K $ 3.17K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,987,233.28949 999,987,233.28949 999,987,233.28949

שווי השוק הנוכחי של FEDJA CAT הוא $ 3.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FEDJA הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999987233.28949. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.17K.