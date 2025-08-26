עוד על FEDJA

FEDJA CAT סֵמֶל

FEDJA CAT מחיר (FEDJA)

לא רשום

1 FEDJA ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
FEDJA CAT (FEDJA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:23:36 (UTC+8)

FEDJA CAT (FEDJA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00116875
$ 0.00116875$ 0.00116875

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.97%

+2.97%

FEDJA CAT (FEDJA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FEDJA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FEDJAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00116875, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FEDJA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FEDJA CAT (FEDJA) מידע שוק

$ 3.17K
$ 3.17K$ 3.17K

--
----

$ 3.17K
$ 3.17K$ 3.17K

999.99M
999.99M 999.99M

999,987,233.28949
999,987,233.28949 999,987,233.28949

שווי השוק הנוכחי של FEDJA CAT הוא $ 3.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FEDJA הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999987233.28949. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.17K.

FEDJA CAT (FEDJA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של FEDJA CATל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFEDJA CAT ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFEDJA CAT ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של FEDJA CATל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-87.87%
60 ימים$ 0-92.33%
90 ימים$ 0--

מה זהFEDJA CAT (FEDJA)

The project is about a cat with Permanently startled looking face, with wonky legs. Loved by over 1.1 million followers on Tiktok and 400k followers on Instagram. Once a sick stray in Natalia's backyard, he was saved by a neighbour’s cat who licked him back to life. FEDJA ($FEDJA) is a quirky cat with misaligned eyes, wonky legs, and a love for cuddles and play. He also models cat products with charm.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

FEDJA CAT (FEDJA) משאב

האתר הרשמי

FEDJA CATתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה FEDJA CAT (FEDJA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FEDJA CAT (FEDJA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FEDJA CAT.

בדוק את FEDJA CAT תחזית המחיר עכשיו‏!

FEDJA למטבעות מקומיים

FEDJA CAT (FEDJA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של FEDJA CAT (FEDJA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FEDJA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על FEDJA CAT (FEDJA)

כמה שווה FEDJA CAT (FEDJA) היום?
החי FEDJAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FEDJA ל USD?
המחיר הנוכחי של FEDJA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של FEDJA CAT?
שווי השוק של FEDJA הוא $ 3.17K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FEDJA?
ההיצע במחזור של FEDJA הוא 999.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FEDJA?
‏‏FEDJA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00116875 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FEDJA?
FEDJA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FEDJA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FEDJA הוא -- USD.
האם FEDJA יעלה השנה?
FEDJA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FEDJA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:23:36 (UTC+8)

FEDJA CAT (FEDJA) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.