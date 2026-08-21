Federated States of Gapla מחיר היום

מחיר Federated States of Gapla (GAPLA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GAPLA ל USD הוא $ 0 לכל GAPLA.

Federated States of Gapla כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,363.48, עם היצע במחזור של 998.78M GAPLA. ב‑24 השעות האחרונות, GAPLA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00115452, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GAPLA נע ב +0.51% בשעה האחרונה ו +17.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Federated States of Gapla (GAPLA) מידע שוק

שווי שוק $ 14.36K$ 14.36K $ 14.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.36K$ 14.36K $ 14.36K אספקת מחזור 998.78M 998.78M 998.78M אספקה כוללת 998,781,065.0 998,781,065.0 998,781,065.0

שווי השוק הנוכחי של Federated States of Gapla הוא $ 14.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GAPLA הוא 998.78M, עם היצע כולל של 998781065.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.36K.