FatalismFTW Elons new character (FTW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00187876 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.41% שינוי מחיר (1D) -6.79% שינוי מחיר (7D) +5.37%

FatalismFTW Elons new character (FTW) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FTW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FTWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00187876, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FTW השתנה ב +0.41% במהלך השעה האחרונה, -6.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FatalismFTW Elons new character (FTW) מידע שוק

שווי שוק $ 15.08K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.08K אספקת מחזור 999.76M אספקה כוללת 999,758,957.639002

שווי השוק הנוכחי של FatalismFTW Elons new character הוא $ 15.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FTW הוא 999.76M, עם היצע כולל של 999758957.639002. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.08K.