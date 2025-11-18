FARTWORM מחיר היום

מחיר FARTWORM (FARTWORM) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 1.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FARTWORM ל USD הוא -- לכל FARTWORM.

FARTWORM כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,127.93, עם היצע במחזור של 994.24M FARTWORM. ב‑24 השעות האחרונות, FARTWORM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FARTWORM נע ב +1.39% בשעה האחרונה ו -19.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 31.94.

FARTWORM (FARTWORM) מידע שוק

שווי שוק $ 4.13K$ 4.13K $ 4.13K נפח (24 שעות) $ 31.94$ 31.94 $ 31.94 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.13K$ 4.13K $ 4.13K אספקת מחזור 994.24M 994.24M 994.24M אספקה כוללת 994,236,839.332322 994,236,839.332322 994,236,839.332322

