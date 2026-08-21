FARTLESS COIN מחיר היום

מחיר FARTLESS COIN (FARTLESS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FARTLESS ל USD הוא $ 0 לכל FARTLESS.

FARTLESS COIN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 31,723, עם היצע במחזור של 999.68M FARTLESS. ב‑24 השעות האחרונות, FARTLESS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01169283, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FARTLESS נע ב +0.64% בשעה האחרונה ו +21.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FARTLESS COIN (FARTLESS) מידע שוק

שווי שוק $ 31.72K$ 31.72K $ 31.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.72K$ 31.72K $ 31.72K אספקת מחזור 999.68M 999.68M 999.68M אספקה כוללת 999,676,797.633229 999,676,797.633229 999,676,797.633229

שווי השוק הנוכחי של FARTLESS COIN הוא $ 31.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FARTLESS הוא 999.68M, עם היצע כולל של 999676797.633229. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.72K.