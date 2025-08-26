FartGPT (FARTGPT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.10% שינוי מחיר (1D) -3.83% שינוי מחיר (7D) +11.01%

FartGPT (FARTGPT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FARTGPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FARTGPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FARTGPT השתנה ב +1.10% במהלך השעה האחרונה, -3.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FartGPT (FARTGPT) מידע שוק

שווי שוק $ 9.15K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.15K אספקת מחזור 999.60M אספקה כוללת 999,602,010.635014

שווי השוק הנוכחי של FartGPT הוא $ 9.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FARTGPT הוא 999.60M, עם היצע כולל של 999602010.635014. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.15K.