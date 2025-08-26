FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00312922$ 0.00312922 $ 0.00312922 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) -7.54% שינוי מחיר (7D) -3.22% שינוי מחיר (7D) -3.22%

FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SOLANA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOLANAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00312922, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOLANA השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -7.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FartGoatPenguButthole6900ai16z (SOLANA) מידע שוק

שווי שוק $ 20.28K$ 20.28K $ 20.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.28K$ 20.28K $ 20.28K אספקת מחזור 998.73M 998.73M 998.73M אספקה כוללת 998,729,706.834747 998,729,706.834747 998,729,706.834747

שווי השוק הנוכחי של FartGoatPenguButthole6900ai16z הוא $ 20.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOLANA הוא 998.73M, עם היצע כולל של 998729706.834747. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.28K.