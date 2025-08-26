FARTGIRL (FARTGIRL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00127395 $ 0.00127395 $ 0.00127395 24 שעות נמוך $ 0.00146637 $ 0.00146637 $ 0.00146637 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00127395$ 0.00127395 $ 0.00127395 גבוה 24 שעות $ 0.00146637$ 0.00146637 $ 0.00146637 שיא כל הזמנים $ 0.01226974$ 0.01226974 $ 0.01226974 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.88% שינוי מחיר (1D) -10.30% שינוי מחיר (7D) +0.97% שינוי מחיר (7D) +0.97%

FARTGIRL (FARTGIRL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00128216. במהלך 24 השעות האחרונות, FARTGIRL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00127395 לבין שיא של $ 0.00146637, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FARTGIRLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01226974, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FARTGIRL השתנה ב -0.88% במהלך השעה האחרונה, -10.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FARTGIRL (FARTGIRL) מידע שוק

שווי שוק $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של FARTGIRL הוא $ 1.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FARTGIRL הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.29M.