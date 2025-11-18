FARTFUL מחיר היום

מחיר FARTFUL (FARTFUL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00012539, עם שינוי של 3.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FARTFUL ל USD הוא $ 0.00012539 לכל FARTFUL.

FARTFUL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 125,382, עם היצע במחזור של 999.98M FARTFUL. ב‑24 השעות האחרונות, FARTFUL סחר בין $ 0.0001207 (נמוך) ל $ 0.00012671 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.205794, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000366.

ביצועים לטווח קצר, FARTFUL נע ב +0.68% בשעה האחרונה ו -19.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FARTFUL (FARTFUL) מידע שוק

שווי שוק $ 125.38K$ 125.38K $ 125.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 125.38K$ 125.38K $ 125.38K אספקת מחזור 999.98M 999.98M 999.98M אספקה כוללת 999,976,713.483627 999,976,713.483627 999,976,713.483627

