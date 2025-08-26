עוד על FOTUS

FOTUS מידע על מחיר

FOTUS אתר רשמי

FOTUS טוקניומיקה

FOTUS תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Fart Of The United States סֵמֶל

Fart Of The United States מחיר (FOTUS)

לא רשום

1 FOTUS ל USDמחיר חי:

--
----
-0.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Fart Of The United States (FOTUS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:22:25 (UTC+8)

Fart Of The United States (FOTUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.26%

-1.05%

-1.05%

Fart Of The United States (FOTUS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FOTUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FOTUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FOTUS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fart Of The United States (FOTUS) מידע שוק

$ 19.01K
$ 19.01K$ 19.01K

--
----

$ 19.01K
$ 19.01K$ 19.01K

998.17M
998.17M 998.17M

998,168,567.672184
998,168,567.672184 998,168,567.672184

שווי השוק הנוכחי של Fart Of The United States הוא $ 19.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FOTUS הוא 998.17M, עם היצע כולל של 998168567.672184. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.01K.

Fart Of The United States (FOTUS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Fart Of The United Statesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFart Of The United States ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFart Of The United States ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Fart Of The United Statesל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.26%
30 ימים$ 0+1.96%
60 ימים$ 0+17.63%
90 ימים$ 0--

מה זהFart Of The United States (FOTUS)

Fart Of The United States (FOTUS) is not just another token; it’s a movement designed to revolutionize the way we think about memes, humor, and the potential of decentralized finance. Built to bring a blast of laughter and epic energy to the ever-expanding crypto world, FOTUS is here to remind everyone that even in the serious business of blockchain technology, there’s always room for fun. With a community-first approach, a healthy dose of satire, and a commitment to shaking things up, FOTUS is set to make its mark in the digital world. At its core, FOTUS is a decentralized meme token. This means it operates on blockchain technology, ensuring transparency, security, and accessibility for all its holders. But what truly sets it apart is its unique branding and playful spirit. The token embraces a lighthearted, comedic identity that resonates with people across the globe. In a space often dominated by technical jargon and intense market competition, FOTUS dares to be different by putting humor and community engagement at the forefront.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Fart Of The United States (FOTUS) משאב

האתר הרשמי

Fart Of The United Statesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Fart Of The United States (FOTUS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Fart Of The United States (FOTUS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Fart Of The United States.

בדוק את Fart Of The United States תחזית המחיר עכשיו‏!

FOTUS למטבעות מקומיים

Fart Of The United States (FOTUS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Fart Of The United States (FOTUS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FOTUS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Fart Of The United States (FOTUS)

כמה שווה Fart Of The United States (FOTUS) היום?
החי FOTUSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FOTUS ל USD?
המחיר הנוכחי של FOTUS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Fart Of The United States?
שווי השוק של FOTUS הוא $ 19.01K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FOTUS?
ההיצע במחזור של FOTUS הוא 998.17M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FOTUS?
‏‏FOTUS השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FOTUS?
FOTUS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FOTUS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FOTUS הוא -- USD.
האם FOTUS יעלה השנה?
FOTUS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FOTUS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:22:25 (UTC+8)

Fart Of The United States (FOTUS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.