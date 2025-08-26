Fart Of The United States מחיר (FOTUS)
--
-0.26%
-1.05%
-1.05%
Fart Of The United States (FOTUS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FOTUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FOTUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FOTUS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Fart Of The United States הוא $ 19.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FOTUS הוא 998.17M, עם היצע כולל של 998168567.672184. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.01K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Fart Of The United Statesל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFart Of The United States ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFart Of The United States ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Fart Of The United Statesל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-0.26%
|30 ימים
|$ 0
|+1.96%
|60 ימים
|$ 0
|+17.63%
|90 ימים
|$ 0
|--
Fart Of The United States (FOTUS) is not just another token; it’s a movement designed to revolutionize the way we think about memes, humor, and the potential of decentralized finance. Built to bring a blast of laughter and epic energy to the ever-expanding crypto world, FOTUS is here to remind everyone that even in the serious business of blockchain technology, there’s always room for fun. With a community-first approach, a healthy dose of satire, and a commitment to shaking things up, FOTUS is set to make its mark in the digital world. At its core, FOTUS is a decentralized meme token. This means it operates on blockchain technology, ensuring transparency, security, and accessibility for all its holders. But what truly sets it apart is its unique branding and playful spirit. The token embraces a lighthearted, comedic identity that resonates with people across the globe. In a space often dominated by technical jargon and intense market competition, FOTUS dares to be different by putting humor and community engagement at the forefront.
