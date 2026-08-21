Family coin מחיר היום

מחיר Family coin (FAMILY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FAMILY ל USD הוא $ 0 לכל FAMILY.

Family coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 11,892.42, עם היצע במחזור של 1.00B FAMILY. ב‑24 השעות האחרונות, FAMILY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FAMILY נע ב +1.38% בשעה האחרונה ו -16.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Family coin (FAMILY) מידע שוק

שווי שוק $ 11.89K$ 11.89K $ 11.89K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.89K$ 11.89K $ 11.89K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Family coin הוא $ 11.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FAMILY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.89K.