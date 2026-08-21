FAME AI מחיר היום

מחיר FAME AI (FMC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FMC ל USD הוא $ 0 לכל FMC.

FAME AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 30,962, עם היצע במחזור של 5.20B FMC. ב‑24 השעות האחרונות, FMC סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00442648, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FMC נע ב -- בשעה האחרונה ו -27.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

FAME AI (FMC) מידע שוק

שווי שוק $ 30.96K$ 30.96K $ 30.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 59.51K$ 59.51K $ 59.51K אספקת מחזור 5.20B 5.20B 5.20B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של FAME AI הוא $ 30.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FMC הוא 5.20B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.51K.