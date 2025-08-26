FalconsInu מחיר (FALCON)
FalconsInu (FALCON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FALCON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FALCONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FALCON השתנה ב +0.79% במהלך השעה האחרונה, -8.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-32.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של FalconsInu הוא $ 77.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FALCON הוא 400.00M, עם היצע כולל של 400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.09K.
במהלך היום, השינוי במחיר של FalconsInuל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFalconsInu ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFalconsInu ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של FalconsInuל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-8.34%
|30 ימים
|$ 0
|-9.67%
|60 ימים
|$ 0
|-34.22%
|90 ימים
|$ 0
|--
Falcons Inu is a blockchain-based project that integrates gaming, market making, and NFTs to build a comprehensive ecosystem. Central to this ecosystem are the Falcons Cards Game, a Market Making Solution, and an NFTs Marketplace. The project aims to offer users a diverse range of engaging and practical tools in the crypto space, combining entertainment with financial utility. The Falcons Cards Game provides an interactive and enjoyable experience, allowing players to engage with blockchain technology through a gamified approach. The Market Making Solution offers a sophisticated tool designed to enhance liquidity and stability within the crypto markets, catering to both individual and institutional needs. The NFTs Marketplace facilitates the creation, trading, and collection of digital assets, enabling users to explore and participate in the evolving world of NFTs. Overall, Falcons Inu's purpose is to merge entertainment with practical applications in the crypto world, creating a dynamic and multifaceted platform that meets the needs of gamers, traders, and NFT enthusiasts alike.
