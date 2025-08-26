FalconsInu (FALCON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.79% שינוי מחיר (1D) -8.34% שינוי מחיר (7D) -32.18% שינוי מחיר (7D) -32.18%

FalconsInu (FALCON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FALCON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FALCONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FALCON השתנה ב +0.79% במהלך השעה האחרונה, -8.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-32.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FalconsInu (FALCON) מידע שוק

שווי שוק $ 77.09K$ 77.09K $ 77.09K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 77.09K$ 77.09K $ 77.09K אספקת מחזור 400.00M 400.00M 400.00M אספקה כוללת 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של FalconsInu הוא $ 77.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FALCON הוא 400.00M, עם היצע כולל של 400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.09K.