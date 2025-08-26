עוד על FALCON

FalconsInu (FALCON) טבלת מחירים חיה
FalconsInu (FALCON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.79%

-8.34%

-32.18%

-32.18%

FalconsInu (FALCON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FALCON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FALCONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FALCON השתנה ב +0.79% במהלך השעה האחרונה, -8.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-32.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FalconsInu (FALCON) מידע שוק

$ 77.09K
$ 77.09K$ 77.09K

--
----

$ 77.09K
$ 77.09K$ 77.09K

400.00M
400.00M 400.00M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של FalconsInu הוא $ 77.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FALCON הוא 400.00M, עם היצע כולל של 400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.09K.

FalconsInu (FALCON) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של FalconsInuל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFalconsInu ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFalconsInu ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של FalconsInuל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.34%
30 ימים$ 0-9.67%
60 ימים$ 0-34.22%
90 ימים$ 0--

מה זהFalconsInu (FALCON)

Falcons Inu is a blockchain-based project that integrates gaming, market making, and NFTs to build a comprehensive ecosystem. Central to this ecosystem are the Falcons Cards Game, a Market Making Solution, and an NFTs Marketplace. The project aims to offer users a diverse range of engaging and practical tools in the crypto space, combining entertainment with financial utility. The Falcons Cards Game provides an interactive and enjoyable experience, allowing players to engage with blockchain technology through a gamified approach. The Market Making Solution offers a sophisticated tool designed to enhance liquidity and stability within the crypto markets, catering to both individual and institutional needs. The NFTs Marketplace facilitates the creation, trading, and collection of digital assets, enabling users to explore and participate in the evolving world of NFTs. Overall, Falcons Inu's purpose is to merge entertainment with practical applications in the crypto world, creating a dynamic and multifaceted platform that meets the needs of gamers, traders, and NFT enthusiasts alike.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

FalconsInu (FALCON) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

FalconsInuתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה FalconsInu (FALCON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות FalconsInu (FALCON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור FalconsInu.

בדוק את FalconsInu תחזית המחיר עכשיו‏!

FALCON למטבעות מקומיים

FalconsInu (FALCON) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של FalconsInu (FALCON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FALCON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על FalconsInu (FALCON)

כמה שווה FalconsInu (FALCON) היום?
החי FALCONהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FALCON ל USD?
המחיר הנוכחי של FALCON ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של FalconsInu?
שווי השוק של FALCON הוא $ 77.09K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FALCON?
ההיצע במחזור של FALCON הוא 400.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FALCON?
‏‏FALCON השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FALCON?
FALCON ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FALCON?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FALCON הוא -- USD.
האם FALCON יעלה השנה?
FALCON ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FALCON תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
