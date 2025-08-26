FakeNews (SN66) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.472893 $ 0.472893 $ 0.472893 24 שעות נמוך $ 0.56575 $ 0.56575 $ 0.56575 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.472893$ 0.472893 $ 0.472893 גבוה 24 שעות $ 0.56575$ 0.56575 $ 0.56575 שיא כל הזמנים $ 2.26$ 2.26 $ 2.26 המחיר הנמוך ביותר $ 0.440229$ 0.440229 $ 0.440229 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.56% שינוי מחיר (1D) -14.32% שינוי מחיר (7D) -23.41% שינוי מחיר (7D) -23.41%

FakeNews (SN66) המחיר בזמן אמת של הוא $0.475752. במהלך 24 השעות האחרונות, SN66 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.472893 לבין שיא של $ 0.56575, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN66השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.26, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.440229.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN66 השתנה ב -0.56% במהלך השעה האחרונה, -14.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

FakeNews (SN66) מידע שוק

שווי שוק $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M אספקת מחזור 2.12M 2.12M 2.12M אספקה כוללת 2,129,289.296424613 2,129,289.296424613 2,129,289.296424613

שווי השוק הנוכחי של FakeNews הוא $ 1.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN66 הוא 2.12M, עם היצע כולל של 2129289.296424613. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.01M.