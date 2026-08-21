Fake World Assets מחיר היום

מחיר Fake World Assets (FWA) בזמן אמת היום הוא $ 0.02072831, עם שינוי של 1.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FWA ל USD הוא $ 0.02072831 לכל FWA.

Fake World Assets כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,431,612, עם היצע במחזור של 985.69M FWA. ב‑24 השעות האחרונות, FWA סחר בין $ 0.01924505 (נמוך) ל $ 0.02696098 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04003813, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00397871.

ביצועים לטווח קצר, FWA נע ב -4.79% בשעה האחרונה ו -23.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.89M.

Fake World Assets (FWA) מידע שוק

שווי שוק $ 20.43M$ 20.43M $ 20.43M נפח (24 שעות) $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.73M$ 20.73M $ 20.73M אספקת מחזור 985.69M 985.69M 985.69M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Fake World Assets הוא $ 20.43M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.89M. ההיצע במחזור של FWA הוא 985.69M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.73M.