faithcoin (FAITHCOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.96% שינוי מחיר (1D) -4.09% שינוי מחיר (7D) +3.44%

faithcoin (FAITHCOIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FAITHCOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FAITHCOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FAITHCOIN השתנה ב +0.96% במהלך השעה האחרונה, -4.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

faithcoin (FAITHCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 6.20K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.20K אספקת מחזור 945.95M אספקה כוללת 945,953,866.189507

שווי השוק הנוכחי של faithcoin הוא $ 6.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FAITHCOIN הוא 945.95M, עם היצע כולל של 945953866.189507. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.20K.