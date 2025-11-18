Faith Tribe מחיר היום

מחיר Faith Tribe (FTRB) בזמן אמת היום הוא $ 0.00357985, עם שינוי של 0.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FTRB ל USD הוא $ 0.00357985 לכל FTRB.

Faith Tribe כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,648,813, עם היצע במחזור של 2.70B FTRB. ב‑24 השעות האחרונות, FTRB סחר בין $ 0.00354197 (נמוך) ל $ 0.0036434 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.07116, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00173617.

ביצועים לטווח קצר, FTRB נע ב +0.04% בשעה האחרונה ו -9.72% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Faith Tribe (FTRB) מידע שוק

שווי שוק $ 9.65M$ 9.65M $ 9.65M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.86M$ 17.86M $ 17.86M אספקת מחזור 2.70B 2.70B 2.70B אספקה כוללת 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Faith Tribe הוא $ 9.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FTRB הוא 2.70B, עם היצע כולל של 5000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.86M.