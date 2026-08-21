Fair and Free מחיר היום

מחיר Fair and Free (FAIR3) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FAIR3 ל USD הוא $ 0 לכל FAIR3.

Fair and Free כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 419,647, עם היצע במחזור של 935.81M FAIR3. ב‑24 השעות האחרונות, FAIR3 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04335751, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FAIR3 נע ב +0.65% בשעה האחרונה ו +1.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 11.88K.

Fair and Free (FAIR3) מידע שוק

שווי שוק $ 419.65K$ 419.65K $ 419.65K נפח (24 שעות) $ 11.88K$ 11.88K $ 11.88K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 419.65K$ 419.65K $ 419.65K אספקת מחזור 935.81M 935.81M 935.81M אספקה כוללת 935,814,213.09638 935,814,213.09638 935,814,213.09638

שווי השוק הנוכחי של Fair and Free הוא $ 419.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 11.88K. ההיצע במחזור של FAIR3 הוא 935.81M, עם היצע כולל של 935814213.09638. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 419.65K.