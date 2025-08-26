Fabric (FAB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.426348$ 0.426348 $ 0.426348 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) +0.14% שינוי מחיר (7D) +1.02% שינוי מחיר (7D) +1.02%

Fabric (FAB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FAB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FABהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.426348, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FAB השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, +0.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fabric (FAB) מידע שוק

שווי שוק $ 114.33$ 114.33 $ 114.33 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 423.89$ 423.89 $ 423.89 אספקת מחזור 134.86M 134.86M 134.86M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Fabric הוא $ 114.33, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FAB הוא 134.86M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 423.89.