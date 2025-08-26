Fabled Adventure FAP (FAP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +5.61% שינוי מחיר (7D) +5.61%

Fabled Adventure FAP (FAP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FAP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FAPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FAP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fabled Adventure FAP (FAP) מידע שוק

שווי שוק $ 248.31K$ 248.31K $ 248.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 257.45K$ 257.45K $ 257.45K אספקת מחזור 8.91B 8.91B 8.91B אספקה כוללת 9,237,203,028.976418 9,237,203,028.976418 9,237,203,028.976418

שווי השוק הנוכחי של Fabled Adventure FAP הוא $ 248.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FAP הוא 8.91B, עם היצע כולל של 9237203028.976418. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 257.45K.