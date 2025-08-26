עוד על FAP

Fabled Adventure FAP סֵמֶל

Fabled Adventure FAP מחיר (FAP)

לא רשום

1 FAP ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Fabled Adventure FAP (FAP) טבלת מחירים חיה
Fabled Adventure FAP (FAP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.61%

+5.61%

Fabled Adventure FAP (FAP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FAP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FAPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FAP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fabled Adventure FAP (FAP) מידע שוק

$ 248.31K
$ 248.31K$ 248.31K

--
----

$ 257.45K
$ 257.45K$ 257.45K

8.91B
8.91B 8.91B

9,237,203,028.976418
9,237,203,028.976418 9,237,203,028.976418

שווי השוק הנוכחי של Fabled Adventure FAP הוא $ 248.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FAP הוא 8.91B, עם היצע כולל של 9237203028.976418. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 257.45K.

Fabled Adventure FAP (FAP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Fabled Adventure FAPל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFabled Adventure FAP ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFabled Adventure FAP ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Fabled Adventure FAPל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+9.11%
60 ימים$ 0+43.10%
90 ימים$ 0--

מה זהFabled Adventure FAP (FAP)

Fabled Adventure is an innovative gaming ecosystem bridging the worlds of blockchain and interactive entertainment. It comprises three interconnected experiences: Fabled Adventure – A fully on-chain MMORPG where players immerse themselves in an expansive fantasy world, driven by a dynamic, player-powered economy. Fabled Valley – A fully on-chain "Plot-to-Game" simulation that allows players to create, own, and trade in-game assets, blending creativity with strategic gameplay. Rug Raiders – A fun and competitive off-chain idle game that uses community-driven interactions to reward players for engagement and strategy.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Fabled Adventure FAP (FAP) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Fabled Adventure FAPתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Fabled Adventure FAP (FAP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Fabled Adventure FAP (FAP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Fabled Adventure FAP.

בדוק את Fabled Adventure FAP תחזית המחיר עכשיו‏!

FAP למטבעות מקומיים

Fabled Adventure FAP (FAP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Fabled Adventure FAP (FAP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FAP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Fabled Adventure FAP (FAP)

כמה שווה Fabled Adventure FAP (FAP) היום?
החי FAPהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FAP ל USD?
המחיר הנוכחי של FAP ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Fabled Adventure FAP?
שווי השוק של FAP הוא $ 248.31K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FAP?
ההיצע במחזור של FAP הוא 8.91B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FAP?
‏‏FAP השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FAP?
FAP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FAP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FAP הוא -- USD.
האם FAP יעלה השנה?
FAP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FAP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.