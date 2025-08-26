Fable Of The Dragon (TYRANT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.03654496 $ 0.03654496 $ 0.03654496 24 שעות נמוך $ 0.04139849 $ 0.04139849 $ 0.04139849 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.03654496$ 0.03654496 $ 0.03654496 גבוה 24 שעות $ 0.04139849$ 0.04139849 $ 0.04139849 שיא כל הזמנים $ 0.965567$ 0.965567 $ 0.965567 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00326539$ 0.00326539 $ 0.00326539 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.06% שינוי מחיר (1D) -9.09% שינוי מחיר (7D) -5.28% שינוי מחיר (7D) -5.28%

Fable Of The Dragon (TYRANT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0372996. במהלך 24 השעות האחרונות, TYRANT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03654496 לבין שיא של $ 0.04139849, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TYRANTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.965567, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00326539.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TYRANT השתנה ב +2.06% במהלך השעה האחרונה, -9.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fable Of The Dragon (TYRANT) מידע שוק

שווי שוק $ 373.00K$ 373.00K $ 373.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 373.00K$ 373.00K $ 373.00K אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Fable Of The Dragon הוא $ 373.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TYRANT הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 373.00K.