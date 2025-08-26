עוד על TYRANT

Fable Of The Dragon סֵמֶל

Fable Of The Dragon מחיר (TYRANT)

לא רשום

1 TYRANT ל USDמחיר חי:

$0.0372996
$0.0372996$0.0372996
-9.00%1D
USD
Fable Of The Dragon (TYRANT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:05:15 (UTC+8)

Fable Of The Dragon (TYRANT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.03654496
$ 0.03654496$ 0.03654496
24 שעות נמוך
$ 0.04139849
$ 0.04139849$ 0.04139849
גבוה 24 שעות

$ 0.03654496
$ 0.03654496$ 0.03654496

$ 0.04139849
$ 0.04139849$ 0.04139849

$ 0.965567
$ 0.965567$ 0.965567

$ 0.00326539
$ 0.00326539$ 0.00326539

+2.06%

-9.09%

-5.28%

-5.28%

Fable Of The Dragon (TYRANT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0372996. במהלך 24 השעות האחרונות, TYRANT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03654496 לבין שיא של $ 0.04139849, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TYRANTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.965567, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00326539.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TYRANT השתנה ב +2.06% במהלך השעה האחרונה, -9.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Fable Of The Dragon (TYRANT) מידע שוק

$ 373.00K
$ 373.00K$ 373.00K

--
----

$ 373.00K
$ 373.00K$ 373.00K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Fable Of The Dragon הוא $ 373.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TYRANT הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 373.00K.

Fable Of The Dragon (TYRANT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Fable Of The Dragonל USDהיה $ -0.00373175745245745.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFable Of The Dragon ל USDהיה . $ +0.0024104307.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלFable Of The Dragon ל USDהיה $ +0.0188459585.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Fable Of The Dragonל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00373175745245745-9.09%
30 ימים$ +0.0024104307+6.46%
60 ימים$ +0.0188459585+50.53%
90 ימים$ 0--

מה זהFable Of The Dragon (TYRANT)

$TYRANT is a 0% Tax token is based on Vitalik's Twitter profile description linking to an animated 12-minute Tyrant Dragon Fable film. Our mission is to help fuel anti-aging research around the world through special programs, donations and community. The $TYRANT community is also powering a brand new utility set to change the art of self-expression and cause marketing in the Web 3 world.

Fable Of The Dragon (TYRANT) משאב

האתר הרשמי

Fable Of The Dragonתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Fable Of The Dragon (TYRANT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Fable Of The Dragon (TYRANT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Fable Of The Dragon.

בדוק את Fable Of The Dragon תחזית המחיר עכשיו‏!

TYRANT למטבעות מקומיים

Fable Of The Dragon (TYRANT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Fable Of The Dragon (TYRANT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TYRANT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Fable Of The Dragon (TYRANT)

כמה שווה Fable Of The Dragon (TYRANT) היום?
החי TYRANTהמחיר ב USD הוא 0.0372996 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TYRANT ל USD?
המחיר הנוכחי של TYRANT ל USD הוא $ 0.0372996. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Fable Of The Dragon?
שווי השוק של TYRANT הוא $ 373.00K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TYRANT?
ההיצע במחזור של TYRANT הוא 10.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TYRANT?
‏‏TYRANT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.965567 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TYRANT?
TYRANT ‏‏רשם מחירATL של 0.00326539 USD.
מהו נפח המסחר של TYRANT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TYRANT הוא -- USD.
האם TYRANT יעלה השנה?
TYRANT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TYRANT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:05:15 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.