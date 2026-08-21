Eyed Exchange מחיר היום

מחיר Eyed Exchange (EYED) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 11.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EYED ל USD הוא $ 0 לכל EYED.

Eyed Exchange כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 222,120, עם היצע במחזור של 888.81M EYED. ב‑24 השעות האחרונות, EYED סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00360947, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, EYED נע ב +0.64% בשעה האחרונה ו -32.25% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 9.38K.

Eyed Exchange (EYED) מידע שוק

שווי שוק $ 222.12K$ 222.12K $ 222.12K נפח (24 שעות) $ 9.38K$ 9.38K $ 9.38K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 247.11K$ 247.11K $ 247.11K אספקת מחזור 888.81M 888.81M 888.81M אספקה כוללת 988,806,116.199058 988,806,116.199058 988,806,116.199058

שווי השוק הנוכחי של Eyed Exchange הוא $ 222.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.38K. ההיצע במחזור של EYED הוא 888.81M, עם היצע כולל של 988806116.199058. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 247.11K.