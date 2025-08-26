EYE Am Watching You (EYE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0078418 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.16% שינוי מחיר (1D) -9.19% שינוי מחיר (7D) +3.80% שינוי מחיר (7D) +3.80%

EYE Am Watching You (EYE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EYE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EYEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0078418, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EYE השתנה ב +0.16% במהלך השעה האחרונה, -9.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EYE Am Watching You (EYE) מידע שוק

שווי שוק $ 78.44K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 78.44K אספקת מחזור 955.42M אספקה כוללת 955,422,106.0

שווי השוק הנוכחי של EYE Am Watching You הוא $ 78.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EYE הוא 955.42M, עם היצע כולל של 955422106.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 78.44K.