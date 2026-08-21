Exxon Mobil xStock מחיר היום

מחיר Exxon Mobil xStock (XOMX) בזמן אמת היום הוא $ 166.37, עם שינוי של 1.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XOMX ל USD הוא $ 166.37 לכל XOMX.

Exxon Mobil xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 796,433, עם היצע במחזור של 4.79K XOMX. ב‑24 השעות האחרונות, XOMX סחר בין $ 163.08 (נמוך) ל $ 168.31 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 306.42, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 111.1.

ביצועים לטווח קצר, XOMX נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו +2.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 10.40K.

Exxon Mobil xStock (XOMX) מידע שוק

שווי שוק $ 796.43K$ 796.43K $ 796.43K נפח (24 שעות) $ 10.40K$ 10.40K $ 10.40K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 117.89M$ 117.89M $ 117.89M אספקת מחזור 4.79K 4.79K 4.79K אספקה כוללת 708,567.5275158532 708,567.5275158532 708,567.5275158532

שווי השוק הנוכחי של Exxon Mobil xStock הוא $ 796.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.40K. ההיצע במחזור של XOMX הוא 4.79K, עם היצע כולל של 708567.5275158532. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 117.89M.