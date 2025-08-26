עוד על X/ACC

X/ACC מידע על מחיר

X/ACC אתר רשמי

X/ACC טוקניומיקה

X/ACC תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Extreme Accelerationism סֵמֶל

Extreme Accelerationism מחיר (X/ACC)

לא רשום

1 X/ACC ל USDמחיר חי:

--
----
-4.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Extreme Accelerationism (X/ACC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:25:30 (UTC+8)

Extreme Accelerationism (X/ACC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.27%

+3.27%

+3.27%

Extreme Accelerationism (X/ACC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, X/ACC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. X/ACCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, X/ACC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Extreme Accelerationism (X/ACC) מידע שוק

$ 13.35K
$ 13.35K$ 13.35K

--
----

$ 13.35K
$ 13.35K$ 13.35K

999.18M
999.18M 999.18M

999,178,306.229284
999,178,306.229284 999,178,306.229284

שווי השוק הנוכחי של Extreme Accelerationism הוא $ 13.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של X/ACC הוא 999.18M, עם היצע כולל של 999178306.229284. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.35K.

Extreme Accelerationism (X/ACC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Extreme Accelerationismל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלExtreme Accelerationism ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלExtreme Accelerationism ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Extreme Accelerationismל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.27%
30 ימים$ 0-21.56%
60 ימים$ 0+0.19%
90 ימים$ 0--

מה זהExtreme Accelerationism (X/ACC)

Extreme Accelerationism is a theoretical model of technological innovation at a rates of speed that would outpace the overgrowth of outdated paradigms and institutions. The purpose of this project is bring awareness to computer advancements, space exploration, and social models that could propel the global community out of the cyclical traps that burden the many. The main utility for this project is the ability to help educated holders and enthusiasts on the connection of blockchain technology as a focal element of a rapidly accelerating landscape of technology.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Extreme Accelerationism (X/ACC) משאב

האתר הרשמי

Extreme Accelerationismתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Extreme Accelerationism (X/ACC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Extreme Accelerationism (X/ACC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Extreme Accelerationism.

בדוק את Extreme Accelerationism תחזית המחיר עכשיו‏!

X/ACC למטבעות מקומיים

Extreme Accelerationism (X/ACC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Extreme Accelerationism (X/ACC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על X/ACC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Extreme Accelerationism (X/ACC)

כמה שווה Extreme Accelerationism (X/ACC) היום?
החי X/ACCהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי X/ACC ל USD?
המחיר הנוכחי של X/ACC ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Extreme Accelerationism?
שווי השוק של X/ACC הוא $ 13.35K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של X/ACC?
ההיצע במחזור של X/ACC הוא 999.18M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של X/ACC?
‏‏X/ACC השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של X/ACC?
X/ACC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של X/ACC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור X/ACC הוא -- USD.
האם X/ACC יעלה השנה?
X/ACC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את X/ACC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:25:30 (UTC+8)

Extreme Accelerationism (X/ACC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.