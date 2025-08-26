Extreme Accelerationism (X/ACC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -4.27% שינוי מחיר (7D) +3.27% שינוי מחיר (7D) +3.27%

Extreme Accelerationism (X/ACC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, X/ACC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. X/ACCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, X/ACC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Extreme Accelerationism (X/ACC) מידע שוק

שווי שוק $ 13.35K$ 13.35K $ 13.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.35K$ 13.35K $ 13.35K אספקת מחזור 999.18M 999.18M 999.18M אספקה כוללת 999,178,306.229284 999,178,306.229284 999,178,306.229284

שווי השוק הנוכחי של Extreme Accelerationism הוא $ 13.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של X/ACC הוא 999.18M, עם היצע כולל של 999178306.229284. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.35K.