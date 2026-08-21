Exotic Markets מחיר היום

מחיר Exotic Markets (EXO) בזמן אמת היום הוא $ 0.09964, עם שינוי של 5.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EXO ל USD הוא $ 0.09964 לכל EXO.

Exotic Markets כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 90,670, עם היצע במחזור של 909.98K EXO. ב‑24 השעות האחרונות, EXO סחר בין $ 0.094914 (נמוך) ל $ 0.099811 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 10.78, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.077024.

ביצועים לטווח קצר, EXO נע ב -0.17% בשעה האחרונה ו +17.25% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 239.37.

Exotic Markets (EXO) מידע שוק

שווי שוק $ 90.67K$ 90.67K $ 90.67K נפח (24 שעות) $ 239.37$ 239.37 $ 239.37 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 996.40K$ 996.40K $ 996.40K אספקת מחזור 909.98K 909.98K 909.98K אספקה כוללת 9,999,976.602852 9,999,976.602852 9,999,976.602852

שווי השוק הנוכחי של Exotic Markets הוא $ 90.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 239.37. ההיצע במחזור של EXO הוא 909.98K, עם היצע כולל של 9999976.602852. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 996.40K.