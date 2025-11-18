Exit Liquidity מחיר היום

מחיר Exit Liquidity (RETAIL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00039435, עם שינוי של 2.11% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RETAIL ל USD הוא $ 0.00039435 לכל RETAIL.

Exit Liquidity כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 394,351, עם היצע במחזור של 999.99M RETAIL. ב‑24 השעות האחרונות, RETAIL סחר בין $ 0.00037157 (נמוך) ל $ 0.00040554 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00168409, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00037157.

ביצועים לטווח קצר, RETAIL נע ב -0.10% בשעה האחרונה ו -26.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Exit Liquidity (RETAIL) מידע שוק

שווי שוק $ 394.35K$ 394.35K $ 394.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 394.35K$ 394.35K $ 394.35K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,992,863.526202 999,992,863.526202 999,992,863.526202

