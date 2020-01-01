Excelon (XLON) טוקנומיקה
Excelon (XLON) מידע
Excelon (XLON) Coin is the native coin of XLON Chain, a next-generation public blockchain that enables instant global transactions between people and businesses.
Excelon (XLON) Coin is becoming an integral part of the EXCELON Ecosystem (https://excelon.io) in terms of technology for its payment and DeFi services. The EXCELON Ecosystem uses the Excelon (XLON) Coin as the Native Utility Currency for all payments and rewards on its platform, thus contributing a ready-made market with a high diversity of products and services such as IBAN Wallets, Mastercard/ Visa debit cards, Crypto Wallet and Exchange, Defi Earn, Stake and Credit functionalities, etc.
The Excelon (XLON) Coin can be used with decentralized wallets to execute transactions in real-time with minimal cost and security, receive Earnouts for staking and smart contract execution and rewards for participating in mining services. At the same time XLON can be used within the Excelon Ecosystem as a means of payment for certain services, subscription plans to receive amazing rewards such as Spotify, Netflix, Uber, Airbnb etc when using the Excelon products for payments, etc.
Excelon (XLON) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Excelon (XLON), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Excelon (XLON) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Excelon (XLON) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של XLON אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות XLONהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את XLONטוקניומיקה, חקרו אתXLONהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
