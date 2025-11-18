EVIVO Token מחיר היום

מחיר EVIVO Token (EVIVO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00003226, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EVIVO ל USD הוא $ 0.00003226 לכל EVIVO.

EVIVO Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 24,204, עם היצע במחזור של 750.38M EVIVO. ב‑24 השעות האחרונות, EVIVO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00005169, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00003204.

ביצועים לטווח קצר, EVIVO נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

EVIVO Token (EVIVO) מידע שוק

שווי שוק $ 24.20K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.24K אספקת מחזור 750.38M אספקה כוללת 999,613,481.613831

