Evin Token סֵמֶל

Evin Token מחיר (EVIN)

לא רשום

1 EVIN ל USDמחיר חי:

$0.00893959
$0.00893959$0.00893959
0.00%1D
mexc
USD
Evin Token (EVIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:59:15 (UTC+8)

Evin Token (EVIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.491699
$ 0.491699$ 0.491699

$ 0.00539557
$ 0.00539557$ 0.00539557

--

--

+0.42%

+0.42%

Evin Token (EVIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00893959. במהלך 24 השעות האחרונות, EVIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EVINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.491699, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00539557.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EVIN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Evin Token (EVIN) מידע שוק

$ 8.45K
$ 8.45K$ 8.45K

--
----

$ 8.89K
$ 8.89K$ 8.89K

945.00K
945.00K 945.00K

994,999.0
994,999.0 994,999.0

שווי השוק הנוכחי של Evin Token הוא $ 8.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EVIN הוא 945.00K, עם היצע כולל של 994999.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.89K.

Evin Token (EVIN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Evin Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEvin Token ל USDהיה . $ +0.0009254040.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEvin Token ל USDהיה $ +0.0014392686.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Evin Tokenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0009254040+10.35%
60 ימים$ +0.0014392686+16.10%
90 ימים$ 0--

מה זהEvin Token (EVIN)

Evin Token is focused on developing innovative AI-based solutions to promote a healthy lifestyle. Our project aims to combine the power of artificial intelligence with blockchain technology to offer users tools that enhance both their physical and mental well-being. Our first product, the Evin Telegram Airdrop Bot, is launching this week, designed to engage our community and reward active participation. We are also in the development phase of an AI-based Healthy Life Assistant Mobile App, scheduled for launch in Q4 2024. This app will provide personalized health advice, reminders for healthy habits, and opportunities to earn tokens through activities like walking, further incentivizing users to maintain a healthy lifestyle. By leveraging AI and community-driven incentives, Evin Token seeks to create a comprehensive ecosystem that supports and rewards a healthier life.

Evin Token (EVIN) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Evin Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Evin Token (EVIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Evin Token (EVIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Evin Token.

בדוק את Evin Token תחזית המחיר עכשיו‏!

EVIN למטבעות מקומיים

Evin Token (EVIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Evin Token (EVIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EVIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Evin Token (EVIN)

כמה שווה Evin Token (EVIN) היום?
החי EVINהמחיר ב USD הוא 0.00893959 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EVIN ל USD?
המחיר הנוכחי של EVIN ל USD הוא $ 0.00893959. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Evin Token?
שווי השוק של EVIN הוא $ 8.45K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EVIN?
ההיצע במחזור של EVIN הוא 945.00K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EVIN?
‏‏EVIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.491699 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EVIN?
EVIN ‏‏רשם מחירATL של 0.00539557 USD.
מהו נפח המסחר של EVIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EVIN הוא -- USD.
האם EVIN יעלה השנה?
EVIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EVIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
