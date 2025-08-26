Evin Token (EVIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.491699 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00539557 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +0.42%

Evin Token (EVIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00893959. במהלך 24 השעות האחרונות, EVIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EVINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.491699, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00539557.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EVIN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Evin Token (EVIN) מידע שוק

שווי שוק $ 8.45K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.89K אספקת מחזור 945.00K אספקה כוללת 994,999.0

שווי השוק הנוכחי של Evin Token הוא $ 8.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EVIN הוא 945.00K, עם היצע כולל של 994999.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.89K.