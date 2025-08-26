EverValue Coin (EVA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 15.33 גבוה 24 שעות $ 15.94 שיא כל הזמנים $ 15.94 המחיר הנמוך ביותר $ 0.17006 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.91% שינוי מחיר (1D) +2.12% שינוי מחיר (7D) +19.33%

EverValue Coin (EVA) המחיר בזמן אמת של הוא $15.8. במהלך 24 השעות האחרונות, EVA נסחר בטווח שבין שפל של $ 15.33 לבין שיא של $ 15.94, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EVAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 15.94, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.17006.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EVA השתנה ב +0.91% במהלך השעה האחרונה, +2.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+19.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EverValue Coin (EVA) מידע שוק

שווי שוק $ 243.88M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 297.89M אספקת מחזור 15.36M אספקה כוללת 18,763,627.37425865

שווי השוק הנוכחי של EverValue Coin הוא $ 243.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EVA הוא 15.36M, עם היצע כולל של 18763627.37425865. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 297.89M.