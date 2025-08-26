עוד על EVA

EverValue Coin סֵמֶל

EverValue Coin מחיר (EVA)

לא רשום

1 EVA ל USDמחיר חי:

$15.8
$15.8$15.8
+2.10%1D
mexc
USD
EverValue Coin (EVA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:14:23 (UTC+8)

EverValue Coin (EVA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 15.33
$ 15.33$ 15.33
24 שעות נמוך
$ 15.94
$ 15.94$ 15.94
גבוה 24 שעות

$ 15.33
$ 15.33$ 15.33

$ 15.94
$ 15.94$ 15.94

$ 15.94
$ 15.94$ 15.94

$ 0.17006
$ 0.17006$ 0.17006

+0.91%

+2.12%

+19.33%

+19.33%

EverValue Coin (EVA) המחיר בזמן אמת של הוא $15.8. במהלך 24 השעות האחרונות, EVA נסחר בטווח שבין שפל של $ 15.33 לבין שיא של $ 15.94, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EVAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 15.94, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.17006.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EVA השתנה ב +0.91% במהלך השעה האחרונה, +2.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+19.33% ב-7 הימים האחרונים.

EverValue Coin (EVA) מידע שוק

$ 243.88M
$ 243.88M$ 243.88M

--
----

$ 297.89M
$ 297.89M$ 297.89M

15.36M
15.36M 15.36M

18,763,627.37425865
18,763,627.37425865 18,763,627.37425865

שווי השוק הנוכחי של EverValue Coin הוא $ 243.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EVA הוא 15.36M, עם היצע כולל של 18763627.37425865. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 297.89M.

EverValue Coin (EVA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של EverValue Coinל USDהיה $ +0.328021.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEverValue Coin ל USDהיה . $ +52.8975626000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEverValue Coin ל USDהיה $ +208.7817498400.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של EverValue Coinל USDהיה $ +14.737229420536934.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.328021+2.12%
30 ימים$ +52.8975626000+334.79%
60 ימים$ +208.7817498400+1,321.40%
90 ימים$ +14.737229420536934+1,386.68%

מה זהEverValue Coin (EVA)

EverValue Coin (EVA) is an innovative, deflationary cryptocurrency running on the Arbitrum One network. It has a unique and final issuance of 21 million tokens, designed to continuously appreciate against Bitcoin (BTC). The project uses a smart contract-backed burn vault to ensure that the price of EVA in BTC can only rise. EVA is backed by WBTC and profits generated from high-efficiency Bitcoin mining, making it a secure and profitable alternative for long-term BTC holders.

EverValue Coin (EVA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

EverValue Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה EverValue Coin (EVA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות EverValue Coin (EVA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור EverValue Coin.

בדוק את EverValue Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

EVA למטבעות מקומיים

EverValue Coin (EVA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של EverValue Coin (EVA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EVA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על EverValue Coin (EVA)

כמה שווה EverValue Coin (EVA) היום?
החי EVAהמחיר ב USD הוא 15.8 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EVA ל USD?
המחיר הנוכחי של EVA ל USD הוא $ 15.8. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של EverValue Coin?
שווי השוק של EVA הוא $ 243.88M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EVA?
ההיצע במחזור של EVA הוא 15.36M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EVA?
‏‏EVA השיג מחיר שיא (ATH) של 15.94 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EVA?
EVA ‏‏רשם מחירATL של 0.17006 USD.
מהו נפח המסחר של EVA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EVA הוא -- USD.
האם EVA יעלה השנה?
EVA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EVA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:14:23 (UTC+8)

