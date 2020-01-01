EverMoon ERC (EVERMOON) טוקנומיקה
EverMoon ERC (EVERMOON) מידע
Unique tokenomics. Empowering community. Historical vision
We are a vibrant and inclusive community-driven project committed to creating an immersive and nurturing environment within the world of Web3. At EverMoon, we believe in the power of collaboration, innovation, and the potential of blockchain technology to revolutionize the way communities thrive.
Our Mission Our mission is to establish the most influential community in the Web3 space, where individuals from diverse backgrounds can come together, connect, and unleash their creativity. We strive to foster an atmosphere that encourages learning, collaboration, and personal growth, where every member can contribute and benefit from the collective wisdom of the community.
Our Vision EverMoon envisions a future where Web3 communities empower individuals to explore their passions, share knowledge, and collaborate on projects with like-minded enthusiasts. We strive to break down barriers and create opportunities for people from all walks of life to access the exciting world of blockchain technology, regardless of their level of expertise.
EverMoon ERC (EVERMOON) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור EverMoon ERC (EVERMOON), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
EverMoon ERC (EVERMOON) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של EverMoon ERC (EVERMOON) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של EVERMOON אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות EVERMOONהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את EVERMOONטוקניומיקה, חקרו אתEVERMOONהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
EVERMOON חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן EVERMOON עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו EVERMOON משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.