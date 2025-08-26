Evercraft Ecotechnologies (ECET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00547788 $ 0.00547788 $ 0.00547788 24 שעות נמוך $ 0.00563665 $ 0.00563665 $ 0.00563665 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00547788$ 0.00547788 $ 0.00547788 גבוה 24 שעות $ 0.00563665$ 0.00563665 $ 0.00563665 שיא כל הזמנים $ 0.289167$ 0.289167 $ 0.289167 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0054205$ 0.0054205 $ 0.0054205 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -1.94% שינוי מחיר (7D) -12.11% שינוי מחיר (7D) -12.11%

Evercraft Ecotechnologies (ECET) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00547985. במהלך 24 השעות האחרונות, ECET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00547788 לבין שיא של $ 0.00563665, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ECETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.289167, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0054205.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ECET השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -1.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Evercraft Ecotechnologies (ECET) מידע שוק

שווי שוק $ 3.78M$ 3.78M $ 3.78M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.32M$ 4.32M $ 4.32M אספקת מחזור 689.20M 689.20M 689.20M אספקה כוללת 789,199,998.0 789,199,998.0 789,199,998.0

שווי השוק הנוכחי של Evercraft Ecotechnologies הוא $ 3.78M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ECET הוא 689.20M, עם היצע כולל של 789199998.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.32M.