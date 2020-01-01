Euruka Tech (ERC-AI) טוקנומיקה
Euruka Tech AI is at the forefront of the cryptocurrency revolution, harnessing the immense power of artificial intelligence to transform the financial technology landscape. Our pioneering platform seamlessly integrates advanced AI algorithms with the robust security of blockchain technology, creating a unique ecosystem that offers innovative solutions for secure, efficient, and intelligent financial transactions. At Euruka Tech AI, we believe in the transformative potential of AI and blockchain to redefine the way digital assets are managed and exchanged. Our AI-driven trading systems are designed to analyze vast amounts of market data in real-time, providing users with insightful predictions and optimal trading strategies. This ensures that our users can make informed decisions and maximize their investment returns. Our intelligent smart contracts automate complex financial processes, reducing the need for intermediaries and minimizing the risk of human error. These self-executing contracts are transparent, tamper-proof, and enforceable, ensuring that all parties fulfill their obligations seamlessly. Moreover, our predictive analytics tools leverage machine learning to forecast market trends, identify emerging opportunities, and assess risks with unprecedented accuracy. This empowers our users to stay ahead of the curve and navigate the volatile cryptocurrency market with confidence. To complement our advanced AI capabilities, Euruka Tech AI offers a secure digital wallet that prioritizes the safety and privacy of your digital assets. Our wallet employs state-of-the-art encryption and multi-factor authentication to protect against unauthorized access, ensuring that your funds are always secure.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Euruka Tech (ERC-AI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של ERC-AI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות ERC-AIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את ERC-AIטוקניומיקה, חקרו אתERC-AIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
רוצה לדעת לאן ERC-AI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ERC-AI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.