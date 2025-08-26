Euruka Tech (ERC-AI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00519715 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.24% שינוי מחיר (1D) +1.06% שינוי מחיר (7D) +3.78%

Euruka Tech (ERC-AI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ERC-AI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ERC-AIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00519715, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ERC-AI השתנה ב -0.24% במהלך השעה האחרונה, +1.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Euruka Tech (ERC-AI) מידע שוק

שווי שוק $ 15.36K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.36K אספקת מחזור 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Euruka Tech הוא $ 15.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ERC-AI הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.36K.