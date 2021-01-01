EUROe Stablecoin (EUROE) טוקנומיקה
EUROe Stablecoin (EUROE) מידע
What is EUROe?
EUROe is a fully fiat-backed EU-regulated Euro stablecoin issued by Membrane Finance. Secured by at least 102% of euro-denominated assets, one EUROe is always redeemable for one fiat Euro by clients of Membrane Finance.
EUROe is regulated as e-money, and Membrane Finance holds an EU-wide Electronic Money Institution licence issued by the Finnish Financial Supervisory Authority.
How Many EUROe Are There in Circulation?
EUROe supply changes over time as new EUROe is issued or existing EUROe is redeemed by Membrane Finance’s clients. Currently, there are no fees for issuing or redeeming EUROe. Companies, foundations, and other corporate entities can apply to become a Membrane Finance client to access the minting and burning of EUROe.
Who Is the Founder of EUROe?
The company behind EUROe, Membrane Finance, was founded by Juha Viitala in 2021. EUROe is incubated by Equilibrium, a core blockchain infrastructure builder, and funded by Maki.vc, a seed-stage venture capital company.
Where Can I Buy EUROe?
EUROe is available for trading on a growing number of decentralised exchanges and directly through Membrane Finance.
EUROe Stablecoin (EUROE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור EUROe Stablecoin (EUROE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
EUROe Stablecoin (EUROE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של EUROe Stablecoin (EUROE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של EUROE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות EUROEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את EUROEטוקניומיקה, חקרו אתEUROEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
EUROE חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן EUROE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו EUROE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.