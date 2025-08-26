EUROe Stablecoin (EUROE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 המחיר הנמוך ביותר $ 0.817603$ 0.817603 $ 0.817603 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

EUROe Stablecoin (EUROE) המחיר בזמן אמת של הוא $1.17. במהלך 24 השעות האחרונות, EUROE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EUROEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.18, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.817603.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EUROE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EUROe Stablecoin (EUROE) מידע שוק

שווי שוק $ 183.84K$ 183.84K $ 183.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 183.84K$ 183.84K $ 183.84K אספקת מחזור 157.55K 157.55K 157.55K אספקה כוללת 157,549.11 157,549.11 157,549.11

שווי השוק הנוכחי של EUROe Stablecoin הוא $ 183.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EUROE הוא 157.55K, עם היצע כולל של 157549.11. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 183.84K.