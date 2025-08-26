EurocoinToken (ECTE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.089014 $ 0.089014 $ 0.089014 24 שעות נמוך $ 0.092281 $ 0.092281 $ 0.092281 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.089014$ 0.089014 $ 0.089014 גבוה 24 שעות $ 0.092281$ 0.092281 $ 0.092281 שיא כל הזמנים $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.95% שינוי מחיר (1D) -3.47% שינוי מחיר (7D) -5.48% שינוי מחיר (7D) -5.48%

EurocoinToken (ECTE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.089014. במהלך 24 השעות האחרונות, ECTE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.089014 לבין שיא של $ 0.092281, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ECTEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.026, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ECTE השתנה ב -0.95% במהלך השעה האחרונה, -3.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EurocoinToken (ECTE) מידע שוק

שווי שוק $ 484.11K$ 484.11K $ 484.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M אספקת מחזור 5.44M 5.44M 5.44M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של EurocoinToken הוא $ 484.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ECTE הוא 5.44M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.90M.