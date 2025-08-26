EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) מידע על מחיר (USD)

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) המחיר בזמן אמת של הוא $1.37. במהלך 24 השעות האחרונות, ERY נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.36 לבין שיא של $ 1.39, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ERYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.41, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.047.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ERY השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, -1.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של EURe Real Yield Morpho Vault הוא $ 67.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ERY הוא 49.22K, עם היצע כולל של 49218.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 67.41K.